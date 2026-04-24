Kreis Bernkastel-Wittlich: Ernennungen und Ehrungen bei den Feuerwehren

WITTLICH. Mitte April fand die diesjährige Dienstbesprechung der Kreisausbilder der Feuerwehren im Landkreis Bernkastel-Wittlich statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Maximilian Michels und Michael Ohli offiziell zu ehrenamtlichen Kreisausbildern bestellt.

Michels wird künftig im Bereich der Kettensägen-Ausbildung eingesetzt, während Ohli das Team der Bootsführer-Ausbildung verstärkt. Landrat Andreas Hackethal überreichte die Bestellungsurkunden und dankte beiden für ihre Bereitschaft, sich in der Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen zu engagieren.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung des silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichens am Bande für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen. Diese Auszeichnung erhielten David Backendorf, Eric Maaßen, Markus Thieltges und Gregor Zehe. Alle vier sind bereits seit 2011 als Kreisausbilder tätig. Ihr Schwerpunkt liegt insbesondere in der Grund- und Truppführer-Ausbildung. Darüber hinaus engagiert sich Eric Maaßen in der Maschinisten-Ausbildung, während Markus Thieltges auch in der Sprechfunker-Ausbildung aktiv ist.

Für ihr außergewöhnlich langjähriges Engagement wurden Jörg Eichhorn, Martin Poth und Olaf Schönhofen geehrt, die die Kreisausbildung der Feuerwehren im Landkreis seit mehr als 30 Jahren unterstützen. Landrat Hackethal würdigte ihren unermüdlichen Einsatz und sprach allen Geehrten seinen Dank aus. Auch der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stephan Christ schloss sich den Glückwünschen an. Die Bedeutung der Kreisausbildung zeigt sich auch in den Teilnehmerzahlen: Jährlich werden rund 500 Feuerwehrangehörige in verschiedenen Fachbereichen ausgebildet. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)