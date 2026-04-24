Gefahrgut-Alarm auf dem Rhein: Tanker beschädigt – Wasser dringt ein!

BINGEN. Schreckmoment auf dem Rhein bei Bingen: Ein mit Leichtbenzin beladener Tanker hat den Flussgrund berührt und ist dabei beschädigt worden. In der Folge drang Wasser in den vorderen Bereich des Schiffs ein. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Tanker bei Bingen beschädigt

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei kam es zu der Havarie im Kreis Mainz-Bingen. Der Tanker berührte den Grund des Flusses und wurde dabei beschädigt.

Besonders brisant: Das Schiff hatte Leichtbenzin geladen. Hinweise darauf, dass Gefahrgut ausgetreten ist, gibt es nach aktuellem Stand jedoch nicht.

Feuerwehr pumpt Wasser ab

Durch die Beschädigung drang Wasser in den vorderen Bereich des Tankers ein. Die Feuerwehr ist vor Ort und pumpt das eingedrungene Wasser ab.

Der Tanker wurde an einen Notliegeplatz außerhalb der Fahrrinne gebracht. Der Schiffsverkehr wird derzeit nicht behindert.

Ursache noch unklar

Wie es zu der Havarie kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Niedrigwasser herrscht in dem betroffenen Abschnitt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache laufen.