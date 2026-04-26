Saarland: Auffahrunfall auf der A620 — vier Fahrzeuge beteiligt

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Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

VÖLKLINGEN. Am gestrigen Samstag ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der A620 in Fahrtrichtung Saarlouis ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Saarbrücken-Klarenthal ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von vier Fahrzeugen.

Dabei befuhr ein 75-jähriger Mann aus Saarbrücken die A620 und musste verkehrsbedingt seinen PKW abbremsen. Drei nachfolgende Fahrzeuge, geführt von einem 27-jährigen Mann aus Saarbrücken, einem 34-jährigen Mann aus Schmelz und einem 41-jährigen Mann aus Frankreich, fuhren jeweils auf den vorausfahrenden PKW auf. Alle beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)

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