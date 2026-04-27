LUXEMBURG. Schlechte Nachrichten für Autofahrer zum Wochenstart: Die Spritpreise in Luxemburg zeigen am heutigen Montag, 27. April 2026, erneut Bewegung. Vor allem beim Diesel setzt sich der Aufwärtstrend fort – während Benzinpreise nur moderat anziehen.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg (27.04.2026)

Diesel: 1,871 € pro Liter

1,871 € pro Liter Super 95 (E10): 1,759 € pro Liter

1,759 € pro Liter Super 98 (Super Plus): 1,854 € pro Liter

(Stand: 27.04.2026)

Dieselpreis steigt weiter

Der Dieselpreis steigt weiter und liegt jetzt schon wieder über 1,87 Euro.

Benzin leicht teurer – aber weiterhin auf stabilem Niveau

Diesel wird um 7,8 Cent teuerer, die Benzinpreise ziehen etwas an:

Super E10 steigt auf 1,759 €

Super Plus liegt bei 1,854 €

Damit bleibt Benzin insgesamt stabil – größere Preissprünge sind aktuell nicht zu erkennen.

Warum sich Tanken in Luxemburg weiterhin lohnt

Luxemburg profitiert weiterhin von niedrigeren Steuern und schnelleren Anpassungen an den Weltmarkt. Dadurch reagieren die Preise oft direkter auf Veränderungen bei Rohöl und Energie.

Für viele Autofahrer bedeutet das konkret:

Günstiger als Deutschland

Besonders attraktiv für Grenzpendler

Spürbare Einsparungen bei regelmäßigen Fahrten

Fazit: Solider Wochenstart für Autofahrer

Der Montag bringt eine leichte Entspannung an der Zapfsäule: Diesel wird teurer, Benzin bleibt auf moderatem Niveau. Für viele Autofahrer aus der Region bleibt Luxemburg damit weiterhin eine der besten Optionen zum Tanken.

Wie sich die Preise in den kommenden Tagen entwickeln, hängt weiterhin stark von der internationalen Lage auf den Energiemärkten ab.