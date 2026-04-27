Nach Saufnacht: Mann wacht im fremden Auto auf – am Morgen wird’s kurios!

RHEINLAND-PFALZ. Kurioser Fall in Frankenthal: Ein 26-Jähriger soll nach reichlich Alkohol in einem fremden Auto gelandet sein – und dort geschlafen haben. Später tauchte er bei der Polizei auf, weil er in seiner Jacke plötzlich Fahrzeugpapiere und eine Tankkarte fand.

Mann wacht in fremdem Auto auf

Nach Angaben der Polizei konnte sich der 26-Jährige nicht erklären, wie er überhaupt in das fremde Fahrzeug gekommen war. Auch wie lange er dort geschlafen hatte, wusste er nicht mehr.

Der Mann gab selbst an, viel Alkohol getrunken zu haben.

Erst nach Hause, dann zur Polizei

Als der 26-Jährige am Samstagmorgen aufwachte, ging er zunächst nach Hause. Dort bemerkte er offenbar, dass sich in seiner Jacke eine Zulassungsbescheinigung und eine Tankkarte befanden.

Weil er davon ausging, dass die Unterlagen aus dem Auto stammten, machte er sich auf den Weg zur Polizeidienststelle.

Auto wohl durch geöffnetes Fenster betreten

Nach Rücksprache mit der Fahrzeugbesitzerin stellte die Polizei fest, dass der Wagen offenbar durch ein geöffnetes Fenster betreten worden war. Aufbruchspuren fanden die Beamten nicht.

Gegen den 26-Jährigen wurde dennoch ein Strafverfahren eingeleitet.