Schwerer Unfall in Luxemburg: Autofahrerin lebensgefährlich verletzt

SCHIFFLINGEN. In der Nacht zum 27.4.2026 wurde der Polizei gegen 0.42 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Schifflingen gemeldet. Ersten Informationen nach fuhren zwei Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Rue du Canal als es zu einem Zusammenstoß zwischen einem der beiden Fahrzeuge und einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Eine Fahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt und wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden nicht verletzt. Es entstand beim Unfall hoher Materialschaden. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)