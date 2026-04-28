Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Dienstag, 28. April 2026, bleiben die aktuellen Kraftstoffpreise für Grenzpendler und Familien aus Rheinland-Pfalz ein wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben im Vergleich zum Vortag stabil. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg im Überblick.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (28.04.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E10): 1,759 € pro Liter

Super Plus 98: 1,854 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,871 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 28. April 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Pendler aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion bleibt Luxemburg eine wichtige Tankoption. Besonders Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach werden regelmäßig von Autofahrern aus Deutschland angesteuert.

Der Grund: Luxemburg setzt auf staatlich regulierte Maximalpreise. Dadurch ändern sich die Preise nicht mehrfach täglich wie in Deutschland.

Fazit: Preise bleiben stabil

Am heutigen Dienstag zeigen sich die Benzinpreise in Luxemburg stabil: Super 95 kostet 1,759 Euro, Super Plus 1,854 Euro und Diesel 1,871 Euro pro Liter. Für viele Autofahrer aus Rheinland-Pfalz bleibt der Blick nach Luxemburg deshalb weiterhin interessant.