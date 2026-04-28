Volt & Wein-Tour: Mit der E-Kutsche durch Saarburgs Weinberge

SAARBURG. Ein neues Weinerlebnis bereichert ab sofort das Gästeführungsprogramm der Stadt Saarburg: die Volt & Wein-Tour. In einer Kooperation zwischen der Stadt Saarburg, dem Partner Weinsein und drei lokalen Weingütern können Gruppen die Saarburger Weinberge in der Elektrokutsche erkunden und dabei regionale Weine verkosten.

Das Angebot bündelt die Kompetenzen der Partner vor Ort: Die Stadt Saarburg stellt die Elektrokutsche inklusive Kutscher bereit. Die inhaltliche Begleitung übernimmt das Team von Weinsein, das die Gäste mit fundiertem Wein-Wissen durch die Tour führt.

Volt und Wein führt die Gäste bequem per E-Kutsche in die Weinberge. An drei markanten Aussichtspunkten mit Blick auf Saarburg und den Naturpark Saar-Hunsrück stellt der Weinbegleiter drei exklusive Weine vor. Neben der Verkostung erhalten die Teilnehmer Einblicke in den regionalen Weinbau und die Besonderheiten der Lagen. Die Fahrt findet ihren Abschluss am Saarburger Weinufer oder in der Innenstadt.

Stadtbürgermeister Andreas Reymann freut sich über das neue Angebot:

„Mit Volt & Wein haben wir ein Format geschaffen, das unsere Elektrokutsche, Expertise und die Qualität unserer Spitzenwinzer perfekt zusammenbringt. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das die Schönheit unserer Weinberge für Gruppen auf eine sehr entspannte und informative Weise erlebbar macht.“

Buchung und Informationen (ab 4. Mai erlebbar):

Fahrt in der E-Kutsche mit Kutscher, 3 Haltepunkte, 3 exklusive Weine, fachkundige Begleitung

Teilnehmer: Gruppen von bis zu 6 Personen

Preis: 195,00 Euro pro Gruppe (zzgl. Ticketgebühren)

Dauer: rund anderthalb h

Startpunkt: Haltestelle der Stadt Saarburg, Am Markt 1

Zielpunkt: Saarburger Weinufer oder die Innenstadt

Zahlung und Buchung:

Gutscheine sind ab sofort im Ticketshop der Stadt Saarburg unter https://saarburg-fuehrungen.ticket.io/ erhältlich. Die Zahlung des neuen Angebots erfolgt online über den Gutschein. Die Reservierung an einem Wunschtermin ist über das Kulturbüro der Stadt Saarburg unter T: 06581/99 46 42 oder [email protected] möglich. (Quelle: Stadt Saarburg)