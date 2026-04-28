RLP: LKW-Brand löst kilometerlangen Stau auf Autobahn aus

Wegen eines brennenden Lastwagens steht der Verkehr still. Die Feuerwehr löscht. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Auf der Autobahn 6 ist in der Nähe der Abfahrt Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) ein Lastwagen in Brand geraten. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Kaiserslautern nach Angaben der Polizei voll gesperrt.

Der Verkehr staut sich auf einer Länge von acht Kilometern. Die Feuerwehr löscht den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben, teilte die Polizei mit. (Quelle: dpa)