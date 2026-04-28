Persönliche Beratung vor Ort: Fahrgastzentren im Kreis Cochem-Zell im neuen Look

KOBLENZ. Die Fahrgastzentren im Landkreis Cochem-Zell sind nun beide im neuen ÖPNV-Design umgestaltet.

Das Fahrgastzentrum in Cochem nahe dem Bahnhof ist seit über vier Monaten an seinem neuen Standort in der Ravenéstraße 58: Seit dem 15. Dezember 2025 bietet die Transdev Vertrieb GmbH hier Service und Beratung rund um Bus und Bahn in den neu renovierten Räumen an. Das Fahrgastzentrum in Bullay wird seit knapp einem Jahr von der Transdev Vertrieb GmbH betrieben.

Seit einer Woche sind auch hier die Räume neu renoviert. Auf Einladung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) wurden am Montag, 27. April, die beiden Fahrgastzentren besichtigt. Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord): „Cochem hatte letztes Jahr über mehrere Monate kein Fahrgastzentrum. Das bedauern wir sehr. Umso mehr freut es uns, dass das Angebot des Fahrgastzentrums seit Dezember gut genutzt wird und die Reisenden wieder eine Anlaufstelle für ihre Fragen und den Erwerb von Fahrkarten haben. In Bullay können wir nun nach beinahe einem Jahr Betrieb die Räume renoviert und im landesweiten ÖPNV-Design für die Fahrgäste präsentieren.“

Hans-Joachim Mons, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Cochem-Zell: „Gut ein Jahr nach der Eröffnung des Fahrgastzentrums in Bullay und vier Monate nach der Eröffnung des Fahrgastzentrums in Cochem ziehen wir eine erste positive Zwischenbilanz. Das Angebot wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen und leistet einen wichtigen Beitrag, den öffentlichen Personennahverkehr noch zugänglicher und kundenfreundlicher zu gestalten. Gerade die persönliche Beratung vor Ort schafft Vertrauen und erleichtert es vielen Menschen, Bus und Bahn zu nutzen.“

Wiedererkennbarkeit in Rheinland-Pfalz mit einheitlichem Design

Die beiden Fahrgastzentren in Cochem und Bullay sind im neuen einheitlichen Design gestaltet, das seit Mitte 2025 für den ÖPNV im Land eingesetzt wird. Es wurde vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den beiden rheinland-pfälzischen Zweckverbänden entwickelt, um eine bessere Wiedererkennung und Orientierung für die Reisenden zu erreichen.

Standort und Service

Das Fahrgastzentrum in Cochem befindet sich in der Ravenéstraße 58 direkt gegenüber dem Bahnhofsgebäude. Das Fahrgastzentrum in Bullay ist im Bahnhofsgebäude, Bahnhofsplatz 1, angesiedelt. Die Öffnungszeiten beider Fahrgastzentren sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 12:30 bis 16 Uhr.

Beide Fahrgastzentren bieten verschiedene Serviceleistungen: Kauf von Tickets und Zeitkarten für die Bahn im Nah- und Fernverkehr, Fahrplan- und Tarifauskünfte sowie Reiseinformationen und Hilfestellungen rund um den ÖPNV.

Eine Übersicht über alle Fahrgastzentren in Rheinland-Pfalz sowie Kontakt- und Serviceangebote bietet die Webseite der neuen rheinland-pfälzischen Mobilitätsmarke moveRLP unter www.move-rlp.de/service-kontakt. (Quelle: Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord)