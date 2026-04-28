Konz: Tausendstes Kind erfolgreich im Schwimmkurs ausgebildet

KONZ. Ein besonderer Meilenstein im Saar-Mosel-Bad: In der vergangenen Woche konnte das tausendste Kind begrüßt werden, das erfolgreich an einem Schwimmkurs im Bad teilgenommen hat.

Aus diesem Anlass kamen Bürgermeister Guido Wacht, Vorsitzender des SMW-Verwaltungsrates, Ralf Zorn, Vorstand der Saar-Mosel Werke Konz AöR, Jens Becker, Betriebsleiter des Saar-Mosel-Bads, sowie das Kind und seine Mutter zu einem gemeinsamen Fototermin zusammen. Das Kind erhielt als Anerkennung einen Gutschein für das Saar-Mosel-Bad.

„Schwimmen zu lernen ist eine wichtige Grundlage für die Sicherheit im Wasser und die persönliche Entwicklung von Kindern“, betont Guido Wacht. Seit der Eröffnung des heutigen Hallenbads im Jahr 2015 engagiert sich das Team des Saar-Mosel-Bads dafür, möglichst vielen Kindern diese wichtige Fähigkeit zu vermitteln.

Allein im Jahr 2025 nahmen 176 Kinder an den angebotenen Kursen teil. Die Anzahl der Kurse variiert jedoch von Jahr zu Jahr und hängt insbesondere von der personellen Situation sowie den verfügbaren Beckenkapazitäten im laufenden Badebetrieb ab. Um die Sicherheit aller Badegäste zu gewährleisten, ist während der Kurszeiten stets ausreichend Fachpersonal erforderlich. Gleichzeitig wird das Saar-Mosel-Bad intensiv von der Öffentlichkeit genutzt – jährlich rund 100.000 Besucherinnen und Besucher. Dadurch stehen die Wasserflächen nur begrenzt für Schwimmkurse zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten ein möglichst breites Kursangebot bereitzustellen“, so Ralf Zorn, Vorstand der Saar-Mosel-Werke Konz AöR, die das Saar-Mosel-Bad betreibt. Interessierte können sich in eine Infoliste eintragen lassen und werden kontaktiert, sobald neue Kursplätze verfügbar sind.

Mit dem Erreichen des tausendsten ausgebildeten Kindes wird das langjährige Engagement des Teams sichtbar – mit dem Ziel, auch künftig so vielen Kindern wie möglich den sicheren Umgang mit Wasser zu ermöglichen. (Quelle: Saar-Mosel Werke Konz)