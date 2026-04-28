Radfahrerin (15) bei Wittlich angefahren — Jugendliche überschlägt sich

WITTLICH. Am 27.4.2026, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 15-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet einen Wirtschaftsweg im Bereich der Kreisstraße 25 zwischen Flußbach und Wittlich-Dorf.

An der Kreuzung zur K25 mißachtete sie das Stopp-Schild und somit die Vorfahrt einer 53-jährigen PKW-Fahrerin aus der VG Wittlich-Land, welche die K25 aus Richtung Flußbach befuhr.

Trotz sofortiger Notbremsung kam es zur Kollision, so dass die Radfahrerin sich überschlug und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Glücklicherweise wurde die Radfahrerin nur leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)