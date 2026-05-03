Brennendes Müllfahrzeug löst zwei Feuerwehreinsätze aus

KAISERSLAUTERN – Ein brennendes Müllfahrzeug im Kreis Kaiserslautern hat am selben Tag gleich zweimal für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Zunächst sei der Müllwagen am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 270 in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug sei daraufhin zu einer nahegelegenen Polizeiautobahnstation gebracht und der Brand zügig gelöscht worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich Altpapier im Laderaum des Müllautos entzündet – entweder durch einen technischen Defekt oder unsachgemäß entsorgte Abfälle.

Am Samstagabend folgte dann der zweite Einsatz der Feuerwehr auf dem Gelände eines Recyclinghofes: Nach Angaben der Polizei hatte sich der Müll auf dem Fahrzeug aufgrund eines zuvor unentdeckten Glutnests erneut entzündet. Auch dieser Brand sei zügig gelöscht worden.