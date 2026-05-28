++ Region: Sommerliche Temperaturen und Gewitter erwartet – Starkregen möglich ++

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland reißt das sommerliche Wetter nicht ab. In den kommenden Tagen können Gewitter aufziehen.

OFFENBACH. Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegen auch in den kommenden Tagen über 30 Grad. Dies geht aus den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei 31 Grad und es bleibt weitestgehend trocken. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf Werte zwischen 17 und 12 Grad ab. Der Freitag beginnt zunächst heiter, im weiteren Tagesverlauf können allerdings Gewitter mit Starkregen aufziehen. Auch Unwetter seien nicht völlig ausgeschlossen, so der DWD. Dabei liegen die Temperaturen zwischen Höchstwerten von 27 und 32 Grad. Die Nacht bleibe verregnet mit Temperaturen zwischen 18 und 15 Grad.

Auch am Samstag können in den Bundesländern weiter Gewitter und Schauer aufziehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad am Tag. (Quelle: dpa)