Region: Spendenkassette in Kirche mit Metallsäge abgetrennt und gestohlen

ALF (MOSEL). Im Zeitraum zwischen dem 1.5. und 2.5.2026 wurde aus der Pfarrkirche in Alf (Mosel) eine Metallkassette mit Münzeinwurf entwendet. Diese Sammelbox war mit einem Kerzenaufsteller fest verbunden und wurde mit Hilfe einer Metallsäge abgetrennt und durch eine bislang unbekannte Person mitgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)