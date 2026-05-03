++ Region: Wetterumschwung bringt Schauer und Gewitter zum Wochenstart ++

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Nach den sommerlichen Tagen folgt in Rheinland-Pfalz und im Saarland der Wetterumschwung: Am Sonntag ziehen Wolken auf und es kann zu örtlichen Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland bei um die 19 Grad. Es weht ein meist mäßiger Süd- bis Südwestwind.

In der Nacht zum Montag lässt der Regen nach und die Wolken werden weniger. Die Temperaturen sinken auf elf bis neun Grad, im Bergland auf acht Grad. Zum Wochenstart am Montag wird es ebenfalls bewölkt. Der DWD erwartet örtliche Schauer, teilweise auch Gewitter mit Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag wird es im Norden gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen fallen auf zwölf bis neun Grad. Der Dienstag zeigt sich nach Angaben des DWD mit kräftigen Schauern und Gewittern. Es weht ein mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, im Bergland bei bis zu 15 Grad. (Quelle: dpa)