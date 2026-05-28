„Achtung Auto!“: Verkehrserziehung für am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich

WITTLICH. Vergangene Woche nahmen die 5. Klassen des Peter-Wust-Gymnasiums an der ADAC-Aktion „Achtung Auto!“ auf dem Schulgelände teil. Gemeinsam mit Herrn Robenek, ehemaliger Polizist, und Frau Retterath vom ADAC beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema Verkehrssicherheit.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie wichtig Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist – besonders auf dem Schulweg als Fußgängerinnen und Fußgänger und auch als Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Gerade für Kinder ist es wichtig zu wissen, welche Verantwortung sie selbst als Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer tragen und wie sie durch umsichtiges Verhalten zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer beitragen können.

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren, wie Reaktionsweg, Bremsweg und Anhalteweg zusammenhängen und warum Ablenkung im Straßenverkehr schnell gefährlich werden kann. Besonders eindrucksvoll war es, den Anhalteweg eines Autos bei 30 km/h einzuschätzen und anschließend unmittelbar mitzuerleben.

Mit vielen Beispielen aus der Praxis, spannenden Gesprächen und aktiver Mitarbeit wurde das Thema Verkehrssicherheit für die Schülerinnen und Schüler greifbar und verständlich vermittelt. Die Kinder waren mit großem Interesse dabei und beteiligten sich engagiert an den Übungen und Gesprächen.

Die Aktion „Achtung Auto!“ war für die 5. Klassen eine lehrreiche und abwechslungsreiche Erfahrung. Das Peter-Wust-Gymnasium bedankt sich herzlich bei Herrn Robenek, Frau Retterath und dem ADAC für die gelungene Durchführung. (Quelle: E. Leuther/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)