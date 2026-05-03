Unfall auf Rennstrecke in Luxemburg: Mehrere Verletzte, einer davon schwer

ESCHDORF. Am heutigen Sonntagmorgen kam es gegen 10.10 Uhr auf der Rennstrecke in der Nähe von Eschdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rennwagen kollidierte mit der Streckenbegrenzung und verletzte dabei mehrere Personen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden der Fahrer des Rennwagens sowie zwei Streckenposten verletzt. Einer der Streckenposten erlitt schwerere Verletzungen.

Unverzüglich wurden Rettungskräfte, darunter zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen, zum Einsatzort beordert. Der schwer verletzte Streckenposten wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Rennfahrer wurde nach medizinischer Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Streckenposten scheint nur leichte Verletzungen davongetragen zu haben.

Aufgrund der nicht mehr garantierten Streckensicherheit beschloss die Rennleitung, das Rennen abzubrechen und die Strecke für weitere Rennen zu sperren. Den Betroffenen und Zeugen des Unfalls wird vor Ort eine psychologische Betreuung angeboten.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Der Rennwagen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen sind im Gange. (Quelle: Police Grand-Ducale)