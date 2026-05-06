Nach Insolvenz: Sportnahrung Engel wird übernommen – Laden in Trier schließt

TRIER/BERLIN. Der Trierer Anbieter Sportnahrung Engel wird nach dem Insolvenzverfahren unter neuer Führung fortgeführt. Im Rahmen einer sogenannten übertragenden Sanierung übernimmt die Berliner Marke GoldenPump nach Unternehmensangaben die Geschäftsaktivitäten, die Eigenmarke „Engel Nutrition“ sowie den Warenbestand.

Der Online-Geschäftsbetrieb soll weiterlaufen. Das stationäre Ladengeschäft in Trier wird dagegen geschlossen.

Fokus künftig auf Online-Shop und Coaching

Nach Angaben des Unternehmens soll sich Sportnahrung Engel künftig vollständig auf den Online-Handel und das Coaching-Angebot konzentrieren. Bestellungen sollen weiterhin über den bisherigen Online-Shop abgewickelt werden.

Als Grund für die Schließung des Trierer Geschäfts wird die strategische Neuausrichtung genannt. Ressourcen sollen künftig stärker in Logistik, digitale Angebote und Produktentwicklung investiert werden.

Marke besteht weiter

Sportnahrung Engel gehört seit Jahren zu den bekannten deutschen Online-Anbietern im Bereich Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel. Nach Unternehmensangaben umfasst die Kundenbasis mehr als 200.000 Menschen.

Die Eigenmarke „Engel Nutrition“ soll unter der neuen Führung erhalten bleiben. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen Investitionen in die Verfügbarkeit bestehender Produkte sowie in neue Sortimente an.

Gründer Christian Engel bleibt im Unternehmen

Firmengründer Christian Engel bleibt dem Unternehmen erhalten und übernimmt laut Mitteilung weiterhin Verantwortung für Produktentwicklung und Qualitätssicherung.

Auch das bestehende Coaching-Angebot soll fortgeführt werden. Engel kündigte an, die Betreuung der bisherigen Kunden fortzusetzen.

Insolvenzverfahren und Investorenlösung

Die Fortführungslösung wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens umgesetzt. Insolvenzverwalterin Verena Kürsten von der Kanzlei dhpg begleitete die übertragende Sanierung gemeinsam mit weiteren Beteiligten und einem strukturierten Investorenprozess.

GoldenPump ist nach eigenen Angaben bislang vor allem im Bereich Gym-Bekleidung und Fitness-Lifestyle aktiv.

Weitere Investitionen angekündigt

Die neue Geschäftsführung kündigte an, künftig insbesondere in Logistik, Sortiment und digitale Infrastruktur investieren zu wollen. Ziel sei es, die Marke langfristig am Markt zu positionieren.