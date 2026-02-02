Trier: Schwierige Zeiten für Traditionsbetrieb – Sportnahrung Engel stellt Insolvenzantrag!

TRIER. Ein bekannter Anbieter für Sportnahrung aus Trier steht vor finanziellen Schwierigkeiten. Die Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG hat beim zuständigen Gericht einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Trier ordnete daraufhin am 29. Januar 2026 um 08:12 Uhr die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Unternehmens an. Das geht aus einer offiziellen gerichtlichen Bekanntmachung hervor.

Mit dem Beschluss dürfen rechtliche und wirtschaftliche Verfügungen des Unternehmens nur noch mit Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin erfolgen. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellte das Gericht Rechtsanwältin Verena Kürsten von der dhpg WP.-RAe.-StB. GmbH & Co. KG WPG BAG mit Sitz am Bahnhofsplatz in Trier.

Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Trier anhängig

Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen 23 IN 14/26 geführt. Antragstellerin ist die Sportnahrung Engel GmbH & Co. KG mit Geschäftssitz in der Paulinstraße 30 in Trier. Persönlich haftender Gesellschafter ist Christian Engel, der das Unternehmen vertritt.

Mit der Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung soll das Vermögen des Unternehmens gesichert und eine mögliche Fortführung geprüft werden. Über die Eröffnung eines regulären Insolvenzverfahrens ist bislang nicht entschieden.

Umzug erst Ende 2025 erfolgt

Erst Ende des vergangenen Jahres war Sportnahrung Engel in neue Räumlichkeiten in der Paulinstraße umgezogen. Das Geschäft befindet sich seitdem in dem Gebäude, das zuvor vom Floristikbetrieb Kaustisch genutzt wurde. Der Standortwechsel war öffentlich als Neuausrichtung des Unternehmens wahrgenommen worden.

Weitere Schritte offen

Zu den Hintergründen des Insolvenzantrags oder zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens äußerten sich bislang weder das Unternehmen noch die Insolvenzverwalterin.