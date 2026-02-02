Feuerwehr-Einsatz in Daun: Bankgebäude stark verraucht

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

DAUN. Am 31.1.2026 wurde die Feuerwehr Daun um 3.14 Uhr alarmiert, da die Brandmeldeanlage in der Hauptstelle der Sparkasse Vulkaneifel in Daun ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte rückten mit Kommandowagen (KdoW), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und Teleskopgelenkmast (TGM) zur Sparkasse aus.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

Vor Ort ergab die Erkundung, dass Rauchmelder im Objekt ausgelöst hatten und das Gebäude teilweise stark verraucht war. Neben der Feuerwehr befand sich auch die Polizei vor Ort, ebenso wurde ein Hausverantwortlicher hinzugerufen.

Mit Hilfe des Überdrucklüfters bliesen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Daun den Rauch aus dem Gebäude. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Alarmauslösung durch eine Person im Vorraum der Bank erfolgt war. (Quelle: Feuerwehr Daun)

