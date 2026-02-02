Schlangenlinien auf der Bitburger Straße: Polizei Trier stoppt sturzbetrunkenen Fahrer

TRIER. Am 30.1.2026 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug, welches auf der Bitburger Straße Schlangenlinien fuhr. Das gemeldete Fahrzeug konnte in der Hornstraße durch die eingesetzten Kräfte angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Während der Verkehrskontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Fahrzeugführers wurden sichergestellt. Der Fahrer wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)