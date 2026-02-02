Schweitzer und Rehlinger dringen auf Ausbau der Moselschleusen

Schweitzer und Rehlinger wenden sich in einem gemeinsamen Brief an das Bundesverkehrsministerium. Für Rheinland-Pfalz und das Saarland ist die europäische Wasserstraße wichtig.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz und dem Saarland mahnen beim Bund die zügige Fortsetzung des Ausbaus der Moselschleusen an. Die Mosel habe eine herausragende Bedeutung als europäische Wasserstraße und Lebensader für die grenzüberschreitende Wirtschaft, erklärten Alexander Schweitzer und Anke Rehlinger (beide SPD). «Ein Ausbaustopp wäre das völlig falsche Signal.»

«Wir brauchen Investitionen, nicht Stillstand – im Interesse der Region, der Wirtschaft und des Klimaschutzes», schrieben die Ministerpräsidentin und der Ministerpräsident in einem gemeinsamen Schreiben an den Bundesverkehrsminister. Der Bund müsse deswegen die Planungs- und Bauaktivitäten an den Moselschleusen verstärken und eine verlässliche Finanzierung sicherstellen.

Eine zweite Schleusenkammer an jeder Moselschleuse sei kein Luxus, sondern eine notwendige Maßnahme, um den Betrieb dauerhaft zu sichern und Wirtschaftsausfälle in Milliardenhöhe zu vermeiden, erklärten Schweitzer und Rehlinger. Auch für den Wassertourismus mit der Fahrgastschifffahrt habe der Ausbau eine große Bedeutung. (Quelle: dpa)