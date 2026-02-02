Trier: Aggro-Pöbler machen Kornmarkt unsicher — Teleskopschlagstock gefunden

TRIER. In der Nacht zum 1. Februar 2026, gegen 1.15, Uhr wurde der Polizei eine Personengruppe gemeldet, die auf dem Kornmarkt Passanten anpöbelte und aggressiv sei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beschriebene Gruppe vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Im Anschluss wurde der gesamten Gruppe aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis erteilt. Ein Teil der Personen kam diesem erst nach längerer Diskussion nach. Eine Person zeigte sich gegenüber den Beamten fortwährend aggressiv, pöbelte, spuckte auf den Boden und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, dem Platzverweis nachzukommen. Sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein verbotener Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

Eine weitere Person aus der Gruppe zerdrückte während des Einsatzes eine Bierdose, wodurch ein Beamter mit Bier überschüttet wurde. Auch diese Person wurde zur Dienststelle verbracht und später dort abgeholt.

Zwei weitere Beteiligte verhielten sich ebenfalls unkooperativ und kamen dem ausgesprochenen Platzverweis lautstark und provokant nicht nach. Auch sie wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)