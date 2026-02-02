Peter-Wust-Gymnasium Wittlich: Schulpartnerschaft mit Oleksandrija/Ukraine

WITTLICH. Kurz vor den Weihnachtsferien durfte das Peter-Wust-Gymnasium besonderen Besuch begrüßen: Vier Gäste aus der zentralukrainischen Stadt Oleksandrija – Schulleiterin und Deutschlehrerin Natalia Malysheva, Deutschlehrerin Viktoriia Moskalenko sowie die beiden Schülerinnen Valeriia Hryhorash und Sofiia Matkovska – waren für eine Woche zu Gast und legten damit den Grundstein für eine offizielle Schulpartnerschaft.

Die Anreise war lang und beschwerlich: Bereits am späten Abend des 14. Dezember brach die Reisegruppe in Oleksandrija auf, fuhr über Nacht mit dem Bus nach Chișinău (Republik Moldau) und erreichte am 15. Dezember per Flugzeug den Flughafen Frankfurt-Hahn, wo sie herzlich von den Gastfamilien und Kolleginnen und Kollegen empfangen wurden. Die Schülerinnen waren bei Pauline Ruhnau (MSS 11) und Paula Gerlach (MSS 12) untergebracht.

Der erste Tag am PWG stand ganz im Zeichen des Kennenlernens: Begrüßung, Schulführung, erste Unterrichtshospitationen und Begegnungen mit dem Kollegium. Während die Schülerinnen bereits am Unterricht teilnahmen, nutzten die Lehrerinnen die Zeit für intensiven fachlichen Austausch. In den folgenden Tagen wurde das Programm durch gemeinsame Ausflüge ergänzt – unter anderem nach Trier, Bernkastel-Kues und Köln mit Domführung, Turmbesteigung, Weihnachtsmarktbesuch und Schokoladenmuseum.

Parallel dazu fanden zahlreiche Gespräche zur zukünftigen Ausgestaltung der Partnerschaft statt. Bereits jetzt ist für 2026 eine größere Schülerbegegnung geplant, möglicherweise mit dem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit. Auch digitale Austauschformate sollen schon im Vorfeld erprobt werden.

Ein besonderer Höhepunkt war der Freitag: In einer gemeinsamen Präsentation stellten alle Beteiligten ihre Eindrücke der Woche den 10. Klassen vor und präsentierten erstmals offiziell die neue Schulpartnerschaft mit dem Profillyzeum Oleksandrija (Мультипрофільний ліцей). Die ukrainischen Gäste trugen dabei traditionelle Vyshyvankas, reich bestickte Kleidungsstücke mit symbolischer Bedeutung. Die Schülerinnen Valeriia und Sofiia beeindruckten mit ihren hervorragenden Deutschkenntnissen – beide haben inzwischen auch ihre mündliche DSD-II-Prüfung mit sehr guten Leistungen bestanden.

Für Pauline Ruhnau war die Woche etwas ganz Besonderes: „Eine Schülerin aufzunehmen und ihren Alltag zu teilen, war eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde.“

Am Samstag trat die Gruppe die Heimreise über Berlin und Polen zurück in die Ukraine an. Zurück bleibt große Dankbarkeit für eine intensive, herzliche und inspirierende Begegnung – und die Vorfreude auf alles, was aus dieser Partnerschaft noch entstehen wird. (Quelle: Eva Leuther/Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)