Mehrere Verkehrsschilder beschädigt: PKW donnert im Saarland über Verkehrsinsel

ST. WENDEL. In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Tholeyer Straße in Theley eine

Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im

Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der PKW-Fahrer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung Birkenfelder Straße, wo er im

Einmündungsbereich mit der Verkehrsinsel kollidierte. An der Unfallstelle wurde

ein größeres, schwarz lackiertes Teil des Frontstoßfängers aufgefunden und

sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen

Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851/898-0. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)