Mehrere Verkehrsschilder beschädigt: PKW donnert im Saarland über Verkehrsinsel

0
Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild

ST. WENDEL. In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang
unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Tholeyer Straße in Theley eine
Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im
Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der PKW-Fahrer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung Birkenfelder Straße, wo er im
Einmündungsbereich mit der Verkehrsinsel kollidierte. An der Unfallstelle wurde
ein größeres, schwarz lackiertes Teil des Frontstoßfängers aufgefunden und
sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen
Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851/898-0. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.