Mehrere Verkehrsschilder beschädigt: PKW donnert im Saarland über Verkehrsinsel

ST. WENDEL. In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang
unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Tholeyer Straße in Theley eine
Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im
Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der PKW-Fahrer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung Birkenfelder Straße, wo er im
Einmündungsbereich mit der Verkehrsinsel kollidierte. An der Unfallstelle wurde
ein größeres, schwarz lackiertes Teil des Frontstoßfängers aufgefunden und
sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen
Unbekannt wurde eingeleitet.
Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851/898-0. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)