Wittlich: Rauch- und Brandentwicklung in Abflusskanal — altes Papier angezündet

WITTLICH. Am 1.2.2026, gegen 17.35 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Rauch- und Brandentwicklung im Bereich des Abflusskanals unterhalb der Berlinger Straße in Wittlich-Bombogen alarmiert.

Vor Ort konnte der kleine Brand durch Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden, eine Gefahr eines größeren Brandes oder eines Übergreifens des Feuers auf die Vegetation oder Gebäude bestand nicht. Im Rahmen der Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass dort Abfall in Form von altem Papier verbrannt wurde.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)