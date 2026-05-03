Saarland: Von drei Männern attackiert – am Boden liegendes Opfer getreten

LOSHEIM AM SEE. Am Abend des 1.5.2026 wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland ein Vorfall mitgeteilt, bei welchem drei männliche Personen auf eine einzelne, ebenfalls männliche Person einschlugen. Als der Angegriffene am Boden lag, traten sie gemeinsam auf ihn ein.

Als Tatort der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung wurde die

Hauptdurchgangsstraße im Losheimer Ortsteil Britten genannt. Die Täter

flüchteten anschließend in einem durch die Ermittlungen bekannten PKW.

Obwohl die Tat durch mehrere Personen gesehen wurde, werden Bürger,

welche ergänzende sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder nähere Hinweise zum

Tatgeschehen machen können, darum gebeten, ihre Beobachtungen an die

Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede

andere Polizeidienststelle mitzuteilen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)