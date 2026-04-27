Luxemburg: Messerstecherei, Diebstähle mittels Gewalt und Einbrüche

LUXEMBURG. Am heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale eine Messerstecherei, zwei Überfälle sowie mehrere Einbrüche in Luxemburg.

Am Morgen des 26.4.2026, kurz nach 3.30 Uhr wurde ein Diebstahl mittels Gewalt an der Kreuzung Rue de la Boucherie mit der Rue de la Monnaie in Luxemburg-Stadt gemeldet. Ersten Informationen nach wurde das Opfer von einem Täter angesprochen, der daraufhin seine Halskette vom Hals entriss und die Flucht ergriff.

Am Nachmittag desselben Tages wurde ein Überfall in der Rue André Duchscher im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde das Opfer von zwei unbekannten Tätern auf den Boden gestoßen, und bekam seine Halskette sowie ein Armband entrissen. Beide Täter ergriffen anschließend die Flucht.

Am Abend des 24.4. gegen wurde 22.20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Rue Philippe II in der Oberstadt gemeldet. Mehrere Polizeieinheiten begaben sich umgehend vor Ort und konnten einen Mann antreffen, der mehrere Schnittwunden aufwies. Ersten Informationen nach war den Handgreiflichkeiten eine Auseinandersetzung zwischen diesem und einem weiteren Mann vorausgegangen. Daraufhin kam es zur gemeldeten Schlägerei zwischen mehreren Personen. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Untersuchungen ergaben allerdings, dass der angetroffene Mann ebenfalls auf seinen Gegner eingestochen hatte. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Der Untersuchungsrichter erließ Haftbefehl. Die Suche nach dem zweiten mutmaßlich implizierten Mann dauert an.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 26.4. in ein Einfamilienhaus in Marnach, bei dem sich ersten Informationen nach zwei bis dato unbekannte Täter Zugang zum Inneren verschafften, diese nach Wertgegenständen durchwühlten und Schmuck entwendeten.

Kurze Zeit später wurde ein weiterer Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Halanzy in Luxemburg-Beggen gemeldet. Ersten Informationen zufolge gelangten bis dato unbekannte Täter ins Innere einer Wohnung und durchwühlten diese. Es wurde u.a. Schmuck und Bargeld entwendet.

In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)