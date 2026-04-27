Schweich: Feuerwehrleute trainieren Ernstfall bei Strom- und Elektrobränden

SCHWEICH. Praxisnahes Training für den Ernstfall: Freiwillige Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Schweich haben an einer Schulung zum Umgang mit Elektrounfällen, Elektrobränden und Flüssigkeitsbränden teilgenommen. Organisiert wurde das Training von Westenergie in Kooperation mit dem Brand- und Katastrophenschutz.

Schulung für gefährliche Einsatzlagen

Bei der Schulung am 27. April vermittelten Westenergie und die Firma TrainCon-Brandschutz moderne Techniken zur Bekämpfung von Elektro- und Flüssigkeitsbränden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Umgang mit Gefahrstoffen sowie auf der Personenrettung nach einem Stromunfall.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte im Fokus

Bürgermeisterin Christiane Horsch würdigte das Engagement der Feuerwehrleute: „Das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte ist ein unverzichtbarer Dienst für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger.“

Auch Schweichs Stadtbürgermeister Lars Rieger betonte die Bedeutung der Ausbildung: „Der Einsatz unserer ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte verdient höchste Anerkennung.“

Richtiges Handeln kann Leben retten

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte, der Lehrgang vermittle grundlegende Kenntnisse für den sicheren Umgang mit Stromunfällen und Bränden mit Flüssigkeiten. Durch praxisnahe Übungen werde ein sicheres und effizientes Vorgehen im Ernstfall trainiert.

Gerade bei Einsätzen mit Strom- oder Gasunfällen kann das richtige Verhalten entscheidend sein. Westenergie bietet solche Schulungen seit vielen Jahren an und setzt dabei auf mobile Trainingskonzepte direkt in den Kommunen.