16 angehende Gründerinnen starten im Programm „exist Women“ an Uni und Hochschule Trier

TRIER – Mit einem gemeinsamen Kick-off ist das Förderprogramm „exist Women“ an der Universität und Hochschule Trier in die neue Runde gestartet.

Insgesamt 16 Teilnehmerinnen wurden in das Programm aufgenommen und arbeiten bis zum Jahresende an der Weiterentwicklung ihrer Gründungsideen.

Beim Auftakttreffen am 15. April an der Hochschule Trier kamen die Teilnehmerinnen erstmals als Gruppe zusammen. Im Mittelpunkt standen das gegenseitige Kennenlernen, erste Einblicke in die jeweiligen Gründungsvorhaben sowie eine Einführung in die Inhalte und Abläufe des Programms.

„exist Women“ richtet sich an gründungsinteressierte Frauen und unterstützt sie auf dem Weg zur eigenen unternehmerischen Tätigkeit. Neben finanzieller Förderung erhalten die Teilnehmerinnen Zugang zu Coaching, Qualifizierungsangeboten und einem starken Netzwerk aus Mentorinnen und Expertinnen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Austausch innerhalb der Gruppe sowie auf der individuellen Weiterentwicklung der Geschäftsideen. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen gezielt auf eine mögliche Gründung vorzubereiten und sie in ihrer unternehmerischen Rolle zu stärken.

Das Programm läuft bis Ende des Jahres und wird gemeinsam vom Gründungsbüro der Universität und Hochschule Trier begleitet.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter:

https://gruenden-trier.de/foerderung/exist-women-bewerbung