Glutnester im Rumpf: Schwierige Löscharbeiten bei Schiffsbrand im Saarland

Rund 50 Einsatzkräfte kämpften gegen Glutnester im Rumpf des Schwimmschiffs «Vaterland». Die Feuerwehr brachte den Brand am späten Sonntagabend unter Kontrolle.

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Foto: Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken

SAARBRÜCKEN. Das an Land liegende Schwimmschiff «Vaterland» in Saarbrücken ist am späten Sonntagabend in Vollbrand geraten. Der Brand sei zeitnah durch die Feuerwehrleute unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken

Die Nachlöscharbeiten hätten sich jedoch schwierig gestaltet, die Glutnester im Schiffsrumpf seien nur schwer erreichbar gewesen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken

Insgesamt seien rund 50 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Saarbrücken

Die «Vaterland» war im Jahr 2021 havariert und wurde im selben Jahr wieder an die Wasseroberfläche gehoben. Zuvor wurde das Schiff als schwimmende Shisha-Bar genutzt und war dauerhaft an den Saar-Terrassen festgemacht. (Quelle: dpa)

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