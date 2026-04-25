Wegen missglücktem Autokauf: 23-Jähriger zieht Schusswaffe

NEUNKIRCHEN – In Neunkirchen kam es am heutigen Samstagmittag zu einem polizeilich relevanten Vorfall.

Hintergrund des Konflikts waren nach ersten Ermittlungen Unstimmigkeiten bei einem früheren Autokauf. Ein 23-jähriger Mann traf gegen 12:00 Uhr auf einen 33-jährigen Bekannten und dessen Begleiter. Der verbale Streit eskalierte schnell zu einer handfesten Bedrohungslage.

Festnahme und Sicherstellung verbotener Waffen

Der jüngere der beiden Männer zog im Verlauf des Streits eine Waffe und richtete diese gegen seinen Kontrahenten. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Verdächtige mit seinem Pkw. Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen konnten den Mann jedoch kurze Zeit später lokalisieren und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole sowie weitere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde umgehend eingeleitet.