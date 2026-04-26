Polizei stoppt Messer-Mann in Park mit Elektroschockgerät

LANDAU/PFALZ – Mit einem Elektroschockgerät haben Polizisten in einem Park in Landau in der Pfalz einen Mann gestoppt, der bei anderen Parkbesuchern mit einem Messer in der Hand für Angst gesorgt hat.

Da sich der 48-Jährige am Nachmittag in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden, teilten die Beamten mit.

Der Mann sei aufgefallen, weil er ein Messer in der Hand gehalten und verwirrt gewirkt habe.

Polizisten forderten ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach auf, sich auf den Boden zu legen. Da der diese Aufforderung jedoch ignoriert habe, sei ein Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt worden. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden, hieß es von der Polizei.