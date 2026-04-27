RLP: Chlorgas-Alarm im Hallenbad – 63 Menschen evakuiert

FRANKENTHAL – Wegen des Verdachts auf Chlorgas ist ein Hallenbad in Frankenthal geräumt worden.

Insgesamt seien 63 Menschen vorsorglich evakuiert worden, teilte eine Sprecherin der Stadt Frankenthal mit. Es sei niemand verletzt worden.

Wie die Stadt am Abend mitteilte, stellten die Einsatzkräfte im technischen Nebengebäude eine erhöhte Konzentration an Chlorgas an der hauseigenen Anlage fest. Die Räumlichkeiten wurden demnach belüftet und der entwichene Stoff mit Wasser niedergeschlagen. Im weiteren Verlauf habe keine gefährlichen Konzentrationen mehr festgestellt werden können. Aus Sicherheitsgründen habe der Betreiber den Badebetrieb für den restlichen Tag eingestellt. Zur Ursache des Chlorgasaustritts konnten keine Angaben gemacht werden.