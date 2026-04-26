Wohnhausbrand: Feuer greift von abgestellten PKW auf Gebäude über

DAHN/SÜDWESTPFALZ – Am heutigen Sonntag, 26.04.2026, wurde der Polizei um 17.45 Uhr der Brand mehrerer Autos im Gewerbepark Neudahn gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei bereits seit einem Jahr stillgelegte Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren.

Da die beiden PKW in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes abgestellt waren, griff das Feuer auch auf das Haus über.

Die Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen – Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehren der VGV Dahn waren mit großem Aufgebot im Einsatz, durch diese konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die unmittelbar betroffene Wohnung konnte in der Folge durch seinen Mieter nicht mehr genutzt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Gesamtumstand kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn oder der Kriminalinspektion Pirmasens zu melden.