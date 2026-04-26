Eifelkreis: Dachstuhl in Mettendorf in Flammen – Feuerwehren im Einsatz

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Foto: dpa/Symbolbild

METTENDORF – Wie die Feuerwehr VG Südeifel mitteilt, kommt es aktuell in Mettendorf zu einem Großeinsatz der Feuerwehrkräfte.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in die Ortslage
Mettendorf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Der Einsatz hält aktuell an.

Im Einsatz sind 50 Kräfte von: Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Mettendorf, Neuerburg, Utscheid, Nusbaum, Kruchten, Körperich, ELW, Sinspelt, Burg-Niehl, Atemschutzwerkstatt, Wehrleitung und FEZ VG Südeifel

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