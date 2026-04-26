BERNKASTEL-KUES – Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein folgenschwerer Alleinunfall auf der B50 alt zwischen Bernkastel und Longkamp.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer verlor nach polizeilichen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem entgegenkommenden PKW. Der junge Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die vielbefahrene Strecke für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich Kinheim

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in der Gemarkung Kinheim. Eine 72-jährige PKW-Fahrerin missachtete an der Kreuzung L58/K62 die Vorfahrt eines mit zwei Personen besetzten Motorrads. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 56-jährige Sozia schwere Verletzungen erlitt. Auch der 57-jährige Fahrer des Kraftrades sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.