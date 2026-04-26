Solar-Mythen im Expertencheck – Lohnt sich Photovoltaik in Trier und der Region überhaupt?

TRIER / TRIERWEILER. Rund um das Thema Photovoltaik halten sich bis heute viele Halbwahrheiten, die zunächst plausibel klingen, bei genauerem Hinsehen aber oft zu kurz greifen. Genau dort setzt die Reihe „Solar-Mythen im Expertencheck“ an. Gemeinsam mit der Expertise von Schmidt Solar aus Trierweiler werden dabei typische Solar-Mythen, Alltagsfragen und Unsicherheiten aufgegriffen – verständlich, alltagsnah und mit dem Anspruch, Eigentümerinnen und Eigentümern in der Region eine echte Orientierung zu geben. Nach dem Auftakt zum Thema Kosten geht es diesmal um einen Satz, der gerade in Trier und Umgebung immer wieder fällt: „Hier lohnt sich Photovoltaik doch gar nicht – dafür scheint zu wenig Sonne.“

Warum viele das Solarpotenzial in der Region unterschätzen

Der Gedanke ist schnell da: Wer nicht in Süddeutschland oder Südeuropa lebt, geht oft automatisch davon aus, dass sich Solarstrom hier kaum rechnen könne. Dazu kommt, dass viele bei Photovoltaik noch immer an wolkenlosen Hochsommer und perfekte Süddächer denken. Genau dieses Bild greift aus Sicht von Christian Schmidt aber zu kurz.

„Viele glauben noch immer, Photovoltaik funktioniere nur dort richtig gut, wo den ganzen Tag pralle Sonne scheint. In der Praxis sehen wir aber, dass auch in Trier und der Region sehr viele Dächer wirtschaftlich und technisch sinnvoll nutzbar sind“, sagt der Inhaber von Schmidt Solar.

Was Daten und Praxis für Trier und Umgebung zeigen

Dass Photovoltaik in Deutschland grundsätzlich funktioniert, ist fachlich längst belegt. Das Fraunhofer ISE verweist darauf, dass die mittlere jährliche Globalstrahlung in Deutschland in den letzten 20 Jahren bei rund 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag. Eine Dachfläche mit zwölf 450-Watt-Modulen kann damit rechnerisch bereits eine Strommenge erzeugen, die dem durchschnittlichen Jahresbedarf eines 2-Personen-Haushalts entspricht.

Auch der Blick auf Trier selbst passt nicht zu dem Vorurteil, hier sei Solarstrom kaum relevant. Im Klimadiagramm des Deutschen Wetterdienstes sind z. B. für den Petrisberg für die Monate April bis September mittlere Sonnenscheindauern von etwa 5 bis 7 Stunden pro Tag ausgewiesen. Gerade diese Monate sind für Photovoltaikanlagen besonders wichtig. Für Christian Schmidt zeigt das vor allem eines: „Die Frage ist heute meist nicht mehr, ob Photovoltaik in unserer Region grundsätzlich funktioniert. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie man sie so plant, dass sie zum jeweiligen Haus wirklich passt.“

Warum die richtige Planung wichtiger ist als ein pauschales Bauchgefühl

Genau an diesem Punkt setzt Schmidt Solar in der Praxis an. Für das Unternehmen aus Trierweiler geht es nicht darum, pauschale Standardpakete zu verkaufen, sondern jedes Projekt sauber zu betrachten: Wie ist die Dachfläche ausgerichtet? Gibt es Verschattung? Wie hoch ist der Stromverbrauch? Sollen Speicher, Wärmepumpe oder E-Auto mitgedacht werden? Erst daraus ergibt sich, welche Lösung für das jeweilige Haus sinnvoll ist. Schon im ersten Lokalo-Artikel hatte Schmidt Solar genau diesen Anspruch betont: persönliche Beratung, technische Expertise und ein fester Ansprechpartner von der ersten Einschätzung bis zur Inbetriebnahme.

„Wir planen in Trier und Umgebung keine Fantasieanlagen, sondern Systeme, die zur Region, zum Dach und zum Verbrauch der Kunden passen“, sagt Christian Schmidt. „Genau deshalb schauen wir uns jedes Projekt individuell an – und genau deshalb funktionieren auch viele Dächer sehr gut, die auf den ersten Blick unterschätzt werden.“ Gerade dieser regionale Praxisbezug sei entscheidend. Denn viele Eigentümer würden Photovoltaik vorschnell ausschließen, obwohl ihr Gebäude bei genauer Betrachtung durchaus gute Voraussetzungen mitbringe.

Hinzu kommt: Moderne Photovoltaik ist heute deutlich flexibler planbar als noch vor einigen Jahren. Nicht jedes Haus braucht ein bilderbuchartiges Süddach, um wirtschaftlich interessant zu sein. Gute Modultechnik, leistungsfähige Wechselrichter und eine saubere Auslegung sorgen dafür, dass viele Dächer heute besser nutzbar sind, als viele vermuten. „Wir erleben oft, dass Kundinnen und Kunden überrascht sind, wie viel auf ihrem Dach tatsächlich möglich ist“, so Schmidt. „Photovoltaik ist heute deutlich flexibler planbar als viele denken – und genau deshalb lohnt sich der Blick vom Experten, bevor man vorschnell Nein sagt.“

Warum Photovoltaik nicht isoliert betrachtet werden sollte

Besonders interessant wird das Thema dann, wenn Photovoltaik nicht isoliert betrachtet wird. Sobald Haushalt, Speicher, Wärmepumpe und eventuell auch ein E-Auto zusammengedacht werden, steigt der Nutzen der eigenen Stromerzeugung noch einmal deutlich. Genau das hatte bereits der erste Beitrag der Reihe gezeigt: Wer Stromverbrauch, Heizung und Mobilität intelligent verbindet, kann seine laufenden Energiekosten erheblich verändern. Die Frage, ob in Trier „genug Sonne“ da ist, greift deshalb aus Sicht von Schmidt Solar oft viel zu kurz. Entscheidend ist am Ende vielmehr, wie gut das Gesamtsystem geplant wird und wie viel teurer Strom, Öl und Kraftstoff dadurch im Alltag ersetzt werden kann.

Fazit vom Experten: Der Mythos „In unserer Region lohnt sich Photovoltaik kaum“ hält einem genaueren Blick nicht stand. Deutschlandweit sind die Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung deutlich kleiner, als viele vermuten, und auch Trier bietet über weite Teile des Jahres gute Voraussetzungen für Solarstrom. Entscheidend ist am Ende nicht ein pauschales Bauchgefühl über das Wetter, sondern die richtige Planung. „Wir begleiten unsere Kunden genau an diesem Punkt“, sagt Christian Schmidt. „Nicht mit pauschalen Versprechen, sondern mit einer ehrlichen Einschätzung, was auf dem jeweiligen Dach wirklich sinnvoll und wirtschaftlich machbar ist.“

Wer wissen möchte, ob sich Photovoltaik auf dem eigenen Dach in Trier und Umgebung sinnvoll umsetzen lässt, kann sich bei Schmidt Solar unverbindlich beraten lassen. Entscheidend ist auch hier keine Standardlösung, sondern ein System, das technisch, wirtschaftlich und langfristig zum jeweiligen Projekt passt.