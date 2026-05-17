Bernkastel-Kues: Tank-Zoff vor 12 Uhr eskaliert – 81-jähriger Autofahrer verletzt

BERNKASTEL-KUES – Am Sonntagvormittag ereignete sich in Bernkastel-Kues ein folgenschwerer Zwischenfall im Bereich einer örtlichen Tankstelle.

Gegen 11:55 Uhr gerieten zwei männliche Autofahrer auf dem Betriebsgelände in eine verbale Auseinandersetzung. Hintergrund des Konflikts war der Wunsch beider Beteiligten, ihre Fahrzeuge noch vor dem Mittag um 12:00 Uhr zu betanken.

Senior erleidet Verletzungen nach Sturz

Im Verlauf des lautstarken Streits ging einer der Männer zu einer körperlichen Attacke über. Er versetzte dem 81-jährigen Kontrahenten einen heftigen Schubs. Der Senior verlor das Gleichgewicht und stürzte unkontrolliert auf den Boden. Durch den Aufprall zog sich der ältere Mann schmerzhafte Verletzungen im Bereich des Rückens zu und musste medizinisch versorgt werden.

Täter entkommt trotz Zivilcourage

Eine aufmerksame Augenzeugin beobachtete den Vorfall und reagierte sofort. Sie versuchte den namentlich noch nicht bekannten Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vor Ort zu fixieren. Dem Mann gelang es jedoch, sich loszureißen. Er bestieg seinen Pkw und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.