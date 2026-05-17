Regen statt Sonne: So turbulent startet die neue Woche in der Region!

RHEINLAND-PFALZ/SAARLAND. Regenschirm bereithalten: Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Regen, Schauer, einzelne Gewitter, lokal Starkregen, kleinkörnigen Hagel und starke bis stürmische Böen.

Ungemütlicher Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wer auf einen freundlichen Start in die neue Woche gehofft hat, muss sich noch gedulden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes beginnt die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Regen, Wind und Gewittern.

Bereits der Sonntag zeigt sich meist ohne Sonne. Zunächst ist mit dichter Bewölkung zu rechnen. Im Nordwesten können vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter auftreten. In der Pfalz bleibt es dagegen meist trocken.

Montag wird nass, windig und gewittrig

Am Montag startet der Tag regnerisch. Im weiteren Verlauf geht der Regen in Schauer über. Vereinzelt sind auch Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich.

Bei Gewittern können außerdem starke bis stürmische Böen auftreten. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 14 und 17 Grad.

Dienstag kurz freundlicher

Etwas freundlicher wird es nach der Vorhersage am Dienstag. Im Tagesverlauf werden nur selten kurze Schauer erwartet. Ansonsten zeigt sich das Wetter heiter bis wolkig.

Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad. Gegen Abend wird es im Westen allerdings wieder stärker bewölkt, dann kann auch etwas Regen fallen.

Mittwoch erneut Schauer und Gewitter möglich

Zur Wochenmitte bleibt das Wetter wechselhaft. Am Mittwoch ist erneut mit einigen Schauern zu rechnen.

Auch Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel sind laut Vorhersage wieder möglich.