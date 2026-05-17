Knall, Trümmer, zwei Tote – Wer die zwei Männer an Bord waren

Schock in Rheinland-Pfalz: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Limburgerhof sind zwei Männer ums Leben gekommen. Die Maschine war von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayern unterwegs. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

Zwei Männer sterben bei Flugzeugabsturz

LIMBURGERHOF. Nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Limburgerhof gibt es neue Angaben zu den Opfern. Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei um zwei Männer aus Bayern.

Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg und ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg kamen bei dem Unglück am Samstag ums Leben.

Maschine war von Aachen nach Oberpfaffenhofen unterwegs

Nach Angaben der Polizei waren die Männer mit dem Flugzeug von Aachen nach Oberpfaffenhofen in Bayernunterwegs.

Am Samstag gegen 11.30 Uhr soll es laut Zeugenaussagen einen „Knall oder ein Explosionsgeräusch“ gegeben haben. Kurz darauf krachte das Kleinflugzeug auf ein Grundstück am Ortsrand von Limburgerhof.

Wrack landet im Garten eines Wohnhauses

Der Hauptteil der Maschine landete im Garten eines Wohnhauses. Zahlreiche Trümmerteile wurden in einem größeren Umkreis um die Absturzstelle gefunden. Ein Propeller der Maschine lag vor einem Wohnhaus.

Das Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen wurden inzwischen sichergestellt.

Experten untersuchen Absturzursache

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind im Einsatz.

Die Trümmerteile werden dokumentiert. Noch vor Ort befindliche Teile des Flugzeuges sollen abtransportiert und sichergestellt werden.

Die Maßnahmen können nach Polizeiangaben voraussichtlich im Laufe des Tages abgeschlossen werden. Mit konkreten Ergebnissen zur Ursache des Absturzes ist allerdings erst in mehreren Monaten zu rechnen.