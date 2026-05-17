In Modena schwer verletzte Frau kommt aus Rheinland-Pfalz

MODENA/MAINZ – Die von einem rasenden Autofahrer im italienischen Modena schwer verletzte Deutsche kommt aus Rheinland-Pfalz.

Die 69-Jährige stamme aus dem Süden des Bundeslandes, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine nahe Verwandte sei auf dem Weg zu ihr. Dem Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti, habe er seine Unterstützung zugesagt.

Mit hoher Geschwindigkeit war der Autofahrer am helllichten Tag mitten im historischen Zentrum der norditalienischen Stadt in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Acht Menschen werden bei dem Vorfall am Samstagnachmittag verletzt, davon vier schwer.