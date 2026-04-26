KRÖV: Einsturzgefährdetes Gebäude geht in Flammen auf

KRÖV – Die Feuerwehr hat den Brand in einem leerstehenden Haus in Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gelöscht.

Das Haus sei aufgrund von Einsturzgefahr mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks bis auf die Bodenplatte abgerissen worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Bernkastel-Wittlich mit. Die Feuerwehreinheiten rückten demnach ab.

Am Morgen hatte sich das Feuer bis ins Innere des Hauses ausgebreitet. Während des Einsatzes war der Dachstuhl des Hauses durchgebrannt und dann eingestürzt. Auch Wände im Inneren des Hauses seien durch das Feuer eingebrochen. Es kam den Angaben zufolge zu einer starken Rauchentwicklung.

Brandursache noch unklar

Was zu dem Brand führte, ist bislang noch unklar. Verletzte gab es nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Bernkastel-Kues nicht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Traben-Trarbach mitgeteilt hatte, war das Gebäude bereits in der vergangenen Woche durch die Kreisverwaltung wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.