Luftretter wegen Rauchs in Windkraftanlage im Einsatz

NAHE-GLAN/BAD-KREUZNACH – Luftretter aus Hessen sind wegen Rauchs an einer Windkraftanlage im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Kreuznach im Einsatz gewesen.

In Nahe-Glan (Landkreis Bad-Kreuznach) sei der Turm einer solchen Anlage verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Luftretter sei unter Atemschutz von einem Polizeihubschrauber auf die Plattform der Anlage abgeseilt worden.

Er habe eine Lüftung schaffen und den Rauch so beseitigen können. Die Ursache werde noch ermittelt, sagte ein Feuerwehrsprecher.