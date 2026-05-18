Trier: Bilanz zum Internationalen Museumstag

TRIER – Der diesjährige Internationale Museumstag fand in Trier mit einem bunten Programm für Groß und Klein statt.

Über 4000 Personen nahmen an Vorträgen, Führungen und den Mitmachaktionen der fünf Museen des Verbunds Museumsstadt Trier mit dem Stadtmuseum Simeonstift, Museum am Dom, Rheinischen Landesmuseum Trier, Museum Karl-Marx-Haus und der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt und des Stadtarchivs teil.

Die Museen zeigen sich sehr zufrieden über die positive Bilanz und freuen sich auf die kommenden Veranstaltungen der Museumsstadt Trier.