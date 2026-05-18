Hermeskeil: Vandalismus auf dem Verkehrsübungsplatz – Ampelanlagen zerstört

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Foto: Friso Gentsch / dpa / Archiv

HERMESKEIL – Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 13.05. und 18.05.2026 unbefugt Zugang zum Gelände der Jugendverkehrsschule im Labachweg.

Hierzu überwanden die Täter den Zaun der Anlage. Auf dem Schulungsgelände wurden anschließend vier Ampelanlagen der Jugendverkehrsschule mutwillig beschädigt bzw. zerstört.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Nummer 06503/9150-0 in Verbindung zu setzen.

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