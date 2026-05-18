Rheinlandpokalfinale: Eintracht-Pokalkracher kommt im kostenlosen Livestream!

TRIER. Fußballfans können das Finale um den Bitburger Rheinlandpokal live und kostenlos verfolgen: Der Fußballverband Rheinland überträgt das Endspiel auf seinem offiziellen YouTube-Kanal – inklusive Vorberichterstattung, Interviews und Siegerehrung.

Rheinlandpokal-Finale kostenlos im Livestream

Der Fußballverband Rheinland macht das Finale um den Bitburger Rheinlandpokal für alle Fans frei zugänglich. Die Partie wird live und kostenfrei auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FVR übertragen.

Der Livestream startet bereits ab 12.30 Uhr mit einer Vorberichterstattung zum Endspiel. Auch nach dem Schlusspfiff bleiben die Kameras weiter live dabei – bis zur Siegerehrung.

Hochwertiges Kamerasignal – eigene FVR-Inszenierung

Für die Bilder nutzt der FVR das hochwertige Kamerasignal des vom Deutschen Fußball-Bund beauftragten Dienstleisters „best boys tv-factory“. Dieses Signal kommt auch in der ARD-Livekonferenz zum Einsatz.

Zwei Insider am Mikrofon

Ein besonderes Highlight ist die Kommentierung. Mit Benjamin Judith vom SV Eintracht Trier und Rafael Beraz von der TuS Koblenz sitzen zwei echte Insider am Mikrofon.

Der Stream ist unter folgendem Link abrufbar:

https://bit.ly/stream-finale-bitburger-rheinlandpokal