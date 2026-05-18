Verfolgungsjagd in Luxemburg: Fliehender knallt gegen Treppe – Polizeiauto gegen geparkte Fahrzeuge

DÜDELINGEN. In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags wurde eine Polizeistreife bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Route de Luxembourg in Düdelingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten forderten den Fahrer mittels deutlicher Haltezeichen auf, anzuhalten, woraufhin dieser ruckartig wendete und mit erhöhter Geschwindigkeit die Flucht ergriff.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam es in der Rue Gaffelt zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeiauto und zwei stationierten Fahrzeugen. In Höhe der Rue Karl Marx verlor der flüchtige Fahrer ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er die Eingangstreppe eines Hauses. Er flüchtete dann weiter in Richtung Grenze. Das verunfallte Fahrzeug konnte schließlich ohne Fahrer kurz hinter der Grenze in Frankreich angetroffen werden. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief negativ. (Quelle: Police Grand-Ducale)