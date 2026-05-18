Auch als Regierungschef: «Family first» für Schnieder

MAINZ – Familienmensch Gordon Schnieder: Auch in seinem Amt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz will der CDU-Politiker nicht auf die engen Bande und familiären Rituale mit seiner Frau und seinen Kindern verzichten.

«Wir haben da jetzt in den letzten Jahren schon eine sehr gute Praxis, telefonieren mehrfach täglich miteinander», berichtete der Regierungschef aus Birresborn in der Vulkaneifel.

Abends schaffe er es oft nicht, wegen der vielfältigen Termine rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu kommen. Umso wichtiger sei ihm, morgens zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern zu frühstücken.

Bei diesen Gesprächen gehe es darum, was es Neues in der Schule gibt oder in der Nachbarschaft. «Das ist wichtig, das wollen wir auch so beibehalten», betonte Schnieder nach seiner Wahl zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. An Tagen, an denen er gar nicht nach Hause kommen könne, sei es ihm dann genauso wichtig, sich mit seiner Familie telefonisch auszutauschen.